Хуснуллин заявил о продолжении восстановления Лисичанска

Вице-премьер сообщил, что как только линия боевого соприкосновения отодвинется от города, восстановление начнется в "штабном режиме", на примере Мариуполя

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Более 2 тыс. строителей продолжают работать над восстановлением города Лисичанска Луганской Народной Республики, несмотря на обстрелы со стороны ВС Украины. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В Лисичанске <...> [был] прилет по хлебопекарне. Понятно, что мы там полноценную стройку развернуть не можем, но 2,5 тыс. группировку [строителей] мы там рассредоточили по ремонту, по приведению в элементарный порядок", - сказал он в интервью для телеканала "Соловьев Live".

Хуснуллин сообщил, что как только линия боевого соприкосновения отодвинется от города - восстановление Лисичанска начнется в "штабном режиме", на примере Мариуполя. "Мы смотрим с точки зрения комплексного развития. Сейчас, конечно, у нас задача стоит прикладная: электричество дать, воду дать, тепло дать, где возможность. Мы этим сейчас занимаемся", - отметил он.

Лисичанск был освобожден от украинских войск летом 2022 года. В результате боев в городе и подведомственных ему населенных пунктах значительно пострадали системы газо- водо- и электроснабжения. Лисичанск и его окрестности до сих пор регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск.