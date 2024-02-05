Путин присвоил звание Героя труда РФ экс-главе РАН Юрию Осипову

Его отметили "за особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие науки"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации бывшему президенту Российской академии наук (РАН) Юрию Осипову.

Как говорится в указе главы государства, почетное звание присвоено 87-летнему академику "за особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие науки".

Указ подписан накануне 300-летия Российской академии наук.

Осипов родился 7 июля 1936 году в Тобольске Омской (ныне - Тюменской) области, выпускник Уральского государственного университета. После окончания университета работал инженером на одном из оборонных предприятий Свердловска (ныне - Екатеринбург), а затем в научных институтах. В 1987 году математик Осипов был избран академиком Академии наук СССР.

С 17 декабря 1991 года по 29 мая 2013 года Осипов являлся президентом РАН, переизбирался на этот пост четырежды: 1996, 2001, 2006 и 2008 годах. Он возглавлял РАН с момента организации академии, которая стала правопреемницей АН СССР на территории России.

Звание Герой труда - высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Указ об установлении этого звания был подписан Путиным в 2013 году. Оно учреждено для "повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда". Звание присваивается гражданам РФ "за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России".