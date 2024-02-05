Киевляне на фоне слухов о смене Залужного обеспокоены ужесточением мобилизации

По словам очевидца, "люди испытывают животный страх в связи с ужесточением мобилизации"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Жители Киева обсуждают возможную смену главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и переживают в связи с этим о еще большем ужесточении мобилизации и ухудшении ситуации в стране, рассказали ТАСС очевидцы.

"Обсуждают практически все, везде: на работе, дома. Это данность. Это не выдумки, не информационный продукт. Боятся, что со сменой произойдут изменения в худшую сторону. Люди испытывают животный страх в связи с ужесточением мобилизации", - рассказал собеседник агентства.

"Люди и правда с ужасом ждут принятия нового закона о мобилизации", - отметил другой житель столицы. "А там конфискация имущества за уклонение и прочие прекрасные моменты", - добавил он. "Думаем, как выехать, нет смысла рисковать семьей", - рассказал еще один собеседник агентства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Rai признал, что рассматривает возможность смены главкома ВСУ. Сообщения со ссылкой на источники об отставке Залужного появились в украинских СМИ и соцсетях 29 января. В тот день Зеленский якобы предложил главкому ВСУ добровольно уйти в отставку, но тот отказался. Теперь Зеленский может отправить его в отставку указом. Эту информацию со ссылкой на источники подтвердили зарубежные СМИ. Отставку Залужного украинские издания связывают с провалом летнего "контрнаступления" ВСУ и политическими амбициями главнокомандующего.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. Тем не менее в декабре прошлого года Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. После этого правительство начало работу над законопроектом о новых правилах мобилизации. По данным украинских СМИ, этот законопроект может быть рассмотрен Верховной радой в первом чтении 6 февраля.