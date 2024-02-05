Нацбанк Молдавии уволил сотрудников, подозреваемых в хищении $1 млрд

Председатель Национального банка Анка Драгу пояснила, что "решение нужно было принять раньше, чтобы обеспечить доверие к системе"

КИШИНЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Руководство Национального банка (НБ) Молдавии отстранило от должности всех сотрудников, которые подозреваются в причастности к хищению $1 млрд из банков страны. Об этом заявила председатель НБ Анка Драгу.

"У этих людей приостановлены трудовые договоры согласно Трудовому кодексу. Когда у сотрудника конфликт с учреждением, он больше не может находиться в этом учреждении", - приводит слова Драгу молдавское издание enews.md. Председатель НБ отметила, что это "европейский подход". При этом она признала, что вина уволенных сотрудников пока не доказана судом.

"Принцип репутации имеет большое значение. А закон устроен так, что не ждешь окончательного решения суда, а с того момента, как человек оказывается обвиненным, тем более по такому громкому делу, его необходимо изолировать, хотя бы приостановлением действия трудового договора", - добавила Драгу. Она пояснила, что "это решение нужно было принять раньше, чтобы обеспечить доверие к системе".

В декабре 2023 года парламент Молдавии отправил в отставку с поста главы НБ Октавиана Армашу, обвинив его в саботаже процесса расследования незаконного вывода около $1 млрд из ряда банков республики. Вместо него на этот пост была назначена бывший председатель сената Румынии Анка Драгу, которой президент Молдавии Майя Санду ускоренно предоставила молдавское гражданство. На прошлой неделе стало известно, что в отставку были также отправлены сотрудники НБ Ион Ропот и Руслан Грате, которые проходили по делу о банковской краже в качестве подозреваемых.

Коррупционный скандал, связанный с выводом $1 млрд из банков Молдавии, разгорелся в 2015 году. Он спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете детективного агентства Kroll, которое по просьбе правительства Молдавии провело расследование хищения, говорится, что деньги были выведены через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, контролировавшиеся банкиром Иланом Шором, осужденным по этому делу в 2017 году. Позже прокуратура Молдавии сообщила, что подозревает в организации хищения из банков преступную организацию, в которой состояли лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, банкиры Вячеслав Платон и Шор. Все они покинули страну.