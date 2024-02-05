В ФРГ более 450 тыс. человек протестовали против правого экстремизма 3-4 февраля

Состоялось 128 акций, сообщил представитель МВД Германии

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Свыше 450 тыс. человек 3 и 4 февраля приняли участие в демонстрациях против правого экстремизма в Германии. Об этом на брифинге в Берлине сообщил представитель МВД ФРГ.

"У нас пока нет информации по всем федеральным землям. Но имеющиеся у нас предварительные данные полиции свидетельствуют о том, что 457 тыс. человек вышли на улицы в эти выходные в поддержку демократии и против правого экстремизма", - сказал представитель Министерства внутренних дел ФРГ. Он добавил, что всего состоялось 128 акций.

3 февраля в Берлине у здания Рейхстага, согласно отчетам правоохранителей, более 150 тыс. человек приняли участие в демонстрации против правого экстремизма. Организаторы говорили о 300 тыс. активистов. Многие граждане принесли на акцию транспаранты с лозунгами против правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Порядок обеспечивали около 700 полицейских.

Демонстрации против правого экстремизма и АдГ проходят уже на протяжении примерно трех недель. На позапрошлых выходных, 20-21 января, по всей стране они собрали около 1 млн человек, на прошлых - 500 тыс. Акции несколько раз поддерживал канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Это сильный сигнал в поддержку демократии и конституции", - написал он в соцсетях 3 февраля.

Поводом для манифестаций послужила утечка в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре 2023 года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов АдГ. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.