В Дакаре заблокировали интернет после протестов оппозиции

Решение принято из-за призывов, вызывающих ненависть, заявили в Министерстве связи, телекоммуникаций и цифровой экономики Сенегала

ПРЕТОРИЯ, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Сенегала продолжают блокировать доступ в интернет с мобильных устройств в Дакаре - после попыток оппозиции устроить массовые волнения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство связи, телекоммуникаций и цифровой экономики Сенегала.

"Вход в социальные сети с помощью мобильного интернета был временно закрыт вечером 4 февраля из-за призывов, вызывающих ненависть", - заявили в министерстве.

В Дакаре 4 февраля по призыву оппозиции состоялась демонстрация с требованием проведения президентских выборов в ранее установленные сроки и против их переноса. Акции протеста сопровождались массовыми задержаниями, силовики применяли также спецсредства для разгона демонстрантов.

Между тем агентство AFP передает, что в понедельник в Дакаре сохранялась блокировка входа в интернет с мобильных носителей. 5 февраля парламент страны рассмотрит закон о переносе президентских выборов на шесть месяцев. С утра около здания парламента был устроен митинг оппозиции, который также разогнали силовики.

Перенос выборов в Сенегале

3 февраля в телеобращении к нации президент Сенегала Маки Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". Они должны были состояться 25 февраля. Президент не назвал новой даты выборов. Оппозиция уже заявила, что Саль совершил в стране "конституционный переворот".

Ранее Конституционный совет Сенегала утвердил 20 кандидатов для участия в президентских выборах. Однако по поводу ряда из них возникли острые споры, в том числе по вопросу легитимности процесса. Появились также подозрения в подкупе двух членов совета в интересах ряда кандидатов. Парламент страны назначил специальное расследование в связи с этими обвинениями.