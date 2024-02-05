Путин наградил орденом Дружбы директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ

Дмитрия Биричевского отметили "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить: орденом Дружбы Биричевского Дмитрия Анатольевича - директора департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.

Кроме того, орден Дружбы получили директор департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев и советник-посланник посольства России в Соединенных Штатах Америки Александр Ким.

Согласно указу, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены второй секретарь Второго департамента Азии МИД РФ Никита Ищенко и первый секретарь департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Игорь Титов.

Президент также наградил знаком отличия "За безупречную службу" XXX лет главного советника Второго Европейского департамента МИД РФ Сергея Торотенкова.