В Челябинской области из-за снегопада на участках дорог ограничили движение грузовиков

В регионе зафиксировали сильный ветер, метель и снег

ЧЕЛЯБИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Движение грузовиков, которые перевозят тяжеловесные грузы, временно ограничили на участках восьми дорог в Челябинской области из-за снегопада, ветра и метели, сообщили журналистам в пресс-службе областного министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"С 18:00 (16:00 мск) 5 февраля до 09:00 (07:00 мск) 6 февраля ограничивается движение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси", - говорится в сообщении.

Ограничение действует на дороге Павловский - Айдырлинский, а также на участке со 147-го по 210-й км дороги Черноречье - Бреды, с 57-го по 130-й км дороги Кизильское - граница Казахстана. Также ограничение ввели на дорогах Бреды - Синий Шихан, Фершампенуаз - Джабык, Нагайбакский - Фершампенуаз, Татищево - Париж, Куликовский - Лесные Поляны.

Причиной перерыва в движении транспорта стали сильный ветер, метель, снег. На юг региона направлена дополнительная дорожная техника для расчистки дорог, организуется круглосуточное дежурство ГИБДД.