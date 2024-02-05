Путин утвердил атаманов Сибирского и Уссурийского войсковых казачьих обществ

Ими стали Андрей Тимошенко и Александр Агибалов соответственно

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указы об утверждении атаманов Сибирского и Уссурийского войсковых казачьих обществ, сообщается в опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации указах. Ими стали Андрей Тимошенко и Александр Агибалов соответственно.

"Постановляю утвердить Тимошенко Андрея Станиславовича атаманом Сибирского войскового казачьего общества. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе, датированном 5 февраля.

Аналогичный указ подписан в отношении Александра Агибалова, который утвержден атаманом Уссурийского войскового казачьего общества.

Герой России, полковник-воздушно десантных войск Андрей Тимошенко был выбран атаманом Сибирского казачьего войска 22 сентября 2023 года. Он сменил на этом посту казачьего генерала Геннадий Привалова, который дважды избирался атаманом в Сибири.

В Сибирское казачье войск входят Обско-Полярный, Обь-Иртышский, Южно-Тобольский, Омский, Новосибирский, Томский, Кемеровский, Алтайский и Алтайский республиканский отделы. В соответствии с государственным положением 1808 года "О новом образовании Сибирского линейного казачьего войска" Омск является центром войска, штаб которого и сейчас размещается на берегах Иртыша.