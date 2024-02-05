Число отмененных из-за снега рейсов в аэропортах Токио достигло 100

Неудобства затронули около 11 тыс. пассажиров

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 100 рейсов были отменены в токийских аэропортах Нарита и Ханэда из-за снегопада в центральном столичном регионе. Это следует из данных авиакомпаний об изменениях в связи с погодными условиями.

Отмечается, что произошедшее затронуло около 11 тыс. пассажиров. Ранее сообщалось о 70 отмененных рейсах. Непогода повлияла и на железнодорожный транспорт - на ряде веток в столице поезда ходят с задержками, а на некоторых участках движение полностью остановлено.

Городские автобусы также курсируют с увеличенными интервалами. На их колеса в обязательном порядке надеты цепи, препятствующие скольжению, поскольку к вечеру из-за интенсивного снегопада на дорогах образовались снежные заносы. Движение транспорта затруднено.

Многие компании уже с обеда начали отпускать своих сотрудников по домам. Во вторник большинству разрешили работать из дома или приехать в офис позднее. Магазины и рестораны в Токио также закрылись на несколько часов раньше обычного из-за снега. Службы доставки объявили о вынужденной паузе в работе до нормализации погодных условий.

По данным агентства Kyodo, из-за различных травм, полученных во время снегопада, в Токио были госпитализированы около 40 человек в возрасте от 4 до 92 лет. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет.

По прогнозам синоптиков, в столичном регионе Японии может выпасть до 8 см снега в ближайшие сутки. В горных районах интенсивность выпадения осадков за тот же период составит 25-40 см. Такой обильный по меркам Токио снегопад случается довольно редко. Несмотря на многочисленные неудобства, токийцы пользуются ситуацией: лепят снеговиков и играют в снежки в ближайших парках.