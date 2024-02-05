В Курской области из-за ОРВИ ввели карантин в 3 школах и 74 классах

На фоне заболеваемости в регионе также закрыли на карантин 3 детских сада и 25 групп

КУРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Карантин в 3 школах и 74 классах, в которых обучаются более 2,4 тыс. детей, ввели в Курской области из-за ОРВИ, сообщил на оперативном совещании заместитель губернатора региона Виктор Карамышев.

"Полностью закрыты на карантин по ОРВИ 3 школы с количеством обучающихся 608 человек, частично закрыты в 21 школе 74 класса с количеством обучающихся 1 822 человека", - сказал Карамышев.

Кроме того, на фоне заболеваемости полностью закрыли на карантин по ОРВИ 3 детских сада, частично - 25 групп в 14 детских садах Курской области, всего на карантине находятся 715 детей. По данным управления Роспотребнадзора по региону, к концу января уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Курской области увеличился до 97,6 на 10 тыс. населения.