Девочку, не знавшую о существовании Тамбовской области, пригласили в гости в регион

Школьница призналась, что открытием для нее стала Тамбовская область, предположив, что столицей региона является город Тамб

ТАСС, 5 февраля. Глава Тамбовской области Максим Егоров пригласил в гости девочку, которая в интервью неправильно назвала область и стала героиней интернет - шуток.

"Если кому-то известно ее имя, контакты родителей, прошу связаться с правительством Тамбовской области или написать мне в соцсети. От нашего региона мы хотели бы устроить экскурсию для девочки и ее родителей по области и подарить ей книги о нашем гостеприимном и уникальном крае", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в сети появилось видео, где школьница, гостья выставки - форума "Россия" на ВДНХ, отвечает на вопросы ведущего. На вопрос, узнала ли она что-то новое на выставке, она призналась, что открытием для нее стала Тамбовская область, поставив ударение на первый слог, и предположила, что столицей региона является город Тамб.

"На самом деле эта девочка сама не знает, насколько близка к истине, ведь, согласно одной из версий, слово "томба" - "священный берег" легло в основу современного названия города. Так что вполне могло быть и короткое название "Тамб", как произнесла его школьница", - добавил губернатор.