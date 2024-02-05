На юго-западе ФРГ эвакуировали учащихся школ из-за сообщений об угрозе взрыва

Информация поступила анонимно по электронной почте в несколько учебных заведений

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Ученики и учителя нескольких школ в городе Нойвид (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на юго-западе Германии были эвакуированы из-за сообщений об угрозе взрыва. Об этом пишет агентство DPA.

По его данным, информация поступила анонимно по электронной почте в несколько школ в районе 10:30 (12:30 мск). В настоящее время, как отметили в полиции Кобленца, нет конкретных доказательств того, что угроза серьезна. Однако к ситуации относятся очень внимательно. В электронных письмах указывалось, что бомба взорвется около 12:00 (14:00 мск).