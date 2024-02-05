Минпросвещения утвердило образовательный стандарт "Основ безопасности и защиты Родины"

Новый предмет появится в российских школах с 1 сентября

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Элементы начальной военной подготовки, правила оказания первой помощи в условиях ведения боевых действий и способы защиты от оружия массового поражения должны будут освоить школьники в рамках предмета "Основы безопасности и защиты Родины". Соответствующий приказ Минпросвещения РФ, вносящий изменения в федеральные государственные образовательные стандарты основного и среднего общего образования, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Базовый уровень нового учебного предмета, согласно приказу министерства, должен сформировать у учащихся знания об элементах начальной военной подготовки (включая общевоинские уставы, основы строевой, тактической, огневой, инженерной, военно-медицинской и технической подготовки), о правилах оказания первой помощи в условиях боевых действий, требований безопасности при обращении со стрелковым оружием, а также дать представление о боевых свойствах и поражающем действии оружия массового поражения, способах защиты от него.

Помимо этого, школьники будут изучать правила дорожного движения и безопасного поведения на транспорте, основы пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях. Также их будут учить основам конструктивного общения, навыкам отличать опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера, безопасному поведению в цифровой среде.

По итогам освоения базового курса предмета у учеников также должна быть сформирована "нетерпимость к проявлениям насилия в социальном взаимодействии", - говорится в документе.

Кроме того, школьники должны освоить возможности применения беспилотных летательных аппаратов и морских беспилотных аппаратов, а также современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя.

В 2023 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", куда в том числе вносится поправка, согласно которой школьная дисциплина "Основы безопасности жизнедеятельности" будет переименована в "Основы безопасности и защиты Родины". Новый предмет появится в российских школах с 1 сентября 2024 года.