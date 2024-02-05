В Башкирии скупщикам металлолома запретили платить физлицам наличными

Принятый в регионе закон направлен на борьбу с хищениями металла

УФА, 5 февраля. /ТАСС/. Госсобрание Башкирии приняло закон, запрещающий осуществляющим сбор металлолома организациям расплачиваться с физлицами наличными, сообщила пресс-служба парламента республики.

"В республике принят закон, запрещающий компаниям по сбору и переработке металлолома производить наличный расчет с физическими лицами. Принятие закона будет способствовать сокращению масштабов преступных деяний со стороны поставщиков металлолома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "цифровой след" оплаты сданного сырья позволит обнаруживать лиц, похищающих чужое имущество для наживы.