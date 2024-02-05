В Подмосковье построили и модернизировали более 530 объектов водоснабжения

Работы ведутся в Талдомском, Ленинском, Егорьевском, Дмитровском, Солнечногорском и Мытищинском городских округах

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Свыше 530 объектов питьевого водоснабжения в 48 городских округах Московской области построили и модернизировали в рамках программы "Чистая вода". Это позволило улучшить качество водоснабжения для 2,5 млн жителей региона, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В Московской области уже девять лет реализуется губернаторская программа "Чистая вода", за это время построено и модернизировано 535 объектов питьевого водоснабжения в 48 округах, включая новые водозаборные узлы, станции водоочистки и водоподготовки, водоводы, что позволило улучшить качество водоснабжения для 2,5 млн жителей региона и обеспечить рост показателя обеспеченности чистой водой, по данным Роспотребнадзора, с 83,2% до 94,1%, а городского населения до 96,9%", - привели в сообщении слова министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского.

Он добавил, что в этом году в Подмосковье ведутся работы по реконструкции и модернизации водозаборных узлов и станций очистки холодного водоснабжения в Талдомском, Ленинском, Егорьевском, Дмитровском, Солнечногорском и Мытищинском городских округах, а также строительство новых магистральных сетей и водозаборных узлов в Кашире, Люберцах, Чехове и Домодедове.