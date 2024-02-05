Две пострадавшие при обстреле пекарни Лисичанска женщины пришли в сознание

Медики находятся в постоянном контакте с федеральными медицинскими центрами и консультируются по поводу дальнейшего лечения

ЛУГАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Две женщины из числа получивших тяжелые травмы при обстреле пекарни Лисичанска Вооруженными силами Украины (ВСУ) пришли в сознание. Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха.

"Пациенты которые находятся в реанимационном отделении, их остается три человека - это две женщины, один мужчина. Две женщины уже сняты с аппарата искусственной вентиляции легких, они абсолютно стабильные. Скорее всего, будут переведены на днях в соматическое отделение", - рассказал Котуха.

Заместитель главврача добавил, что медики находятся в постоянном контакте с федеральными медицинскими центрами и консультируются по поводу дальнейшего лечения, а также необходимости переведения пациентов в другие лечебные учреждения России.