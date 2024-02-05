Детский сад под Псковом возобновил работу после вспышки кишечной инфекции

Диагноз поставили 20 детям

ПСКОВ, 5 февраля. /ТАСС/. Детский сад "Рябинушка" в поселке Писковичи в Псковском районе Псковской области, который ранее приостановил работу из-за обнаружения у 20 детей острой кишечной инфекции, возобновил деятельность в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"После всех проведенных мероприятий по дезинфекции, обследованию контактных лиц детский сад открылся", - сказала собеседница агентства.

В конце января сообщалось о том, что медики выявили в детском саду 20 детей с кишечной инфекцией. Управление Роспотребнадзора по региону проводило эпидемическое расследование. За инфицированными установили медицинское наблюдение, все они находятся на амбулаторном лечении.

Писковичи - это поселок под Псковом, в котором проживают более 2,5 тыс. человек. На его территории расположен один детский сад, который обслуживает население этого поселка.