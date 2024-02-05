Энергетиков Северной Осетии перевели в повышенную готовность из-за непогоды

К оперативному реагированию подготовили 17 бригад

ТАСС, 5 февраля. Энергетиков Северной Осетии перевели в режим повышенной готовности из-за штормового ветра в регионе, сообщается в Telegram-канале ПАО "Россети Северный Кавказ".

"В связи с полученным экстренным предупреждением в филиале "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго" с 14:00 5 февраля введен режим повышенной готовности. В случае необходимости к оперативному реагированию готовы 17 бригад: 135 специалистов, 36 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по республике, в горных районах Северной Осетии ожидается сильный ветер с порывами до 32 м/с. Для оперативного обеспечения электроэнергией социально значимых объектов энергетики подготовили шесть передвижных резервных источников электроснабжения.