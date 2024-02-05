Росфинмониторинг включил мэра Днепра в перечень террористов и экстремистов

В реестр также внесли экс-посла Украины в Казахстане Петра Врублевски

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинского политика, главу города Днепра (ранее - Днепропетровск) Бориса Филатова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сентябре 2023 года Филатов был заочно арестован судом в Москве. По данным ГСУ СК России, в апреле 2022 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ст. 357 УК РФ (подстрекательство к совершению геноцида) за призывы в соцсетях "убивать русских людей по всему миру".

Кроме того, в реестр попал экс-посол Украины в Казахстане Петр Врублевский. В 2022 году он заявлял, что украинский режим старается убить как можно больше русских. После этого в МИД Казахстана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Ермухамбета Конуспаева с Врублевским, послу был выражен протест в связи с его высказываниями о русских. Позднее Врублевский был снят с должности.