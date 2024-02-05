Суд вновь оштрафовал Евгения Киселева за нарушение закона об иноагентах

Сумма штрафа составила 50 тыс. рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал журналиста Евгения Киселева (признан в РФ иноагентом) на 50 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным Киселева Е. А. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

В ноябре 2023 года Тверской суд признал виновным Киселева по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) и оштрафовал его на 50 тыс. рублей. Если человек за год был дважды оштрафован за нарушение закона об иноагентах, его могут привлечь к уголовной ответственности за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

В 2016 году в отношении Киселева было возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма). В начале апреля 2022 года Минюст России включил его в список лиц, выполняющих функции иностранного агента. В июле того же года его объявили в розыск по уголовной статье.