В России прокуроры выявили 2,5 тыс. детских игровых площадок без собственника в 2023 году

Также должностные лица пресекли более 2 тыс. нарушений законодательства при эксплуатации аттракционного оборудования

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские прокуроры при проверках соблюдения законодательства об обеспечении безопасности детей выявили в минувшем году более 2,5 тыс. детских игровых площадок, не имевших официального собственника. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"Повсеместно прокурорами продолжена работа по понуждению муниципалитетов к постановке на учет игровых объектов, не имеющих собственника. В прошлом году в 54 регионах страны выявлено более 2,5 тыс. таких площадок. Так, в Республике Крым по представлениям органов прокуратуры оформлено право муниципальной собственности на 445 площадок, в Ставропольском крае - на 169", - сообщили в Генпрокуратуре.

Проверками, проводимыми по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова, было охвачено более 4,4 тыс. объектов, приведено в нормативное состояние свыше 1,8 тыс. площадок, работы по другим объектам продолжаются. Так, в Оренбургской области по внесенному губернатору представлению организована работа по повышению квалификации должностных лиц, ответственных за приемку и содержание детских игровых площадок.

Кроме того, прокуроры пресекли более 2 тыс. нарушений законодательства при эксплуатации аттракционного оборудования. "Выявлены факты эксплуатации техники, не прошедшей государственную регистрацию и не соответствующей требованиям безопасности. Владельцами не обеспечивалось ее надлежащее содержание, при оказании развлекательных услуг не предоставлялась обязательная информация о правилах пользования аттракционами", - отметили в надзорном ведомстве. Так, в Краснодарском крае нарушения выявлены у 73 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при эксплуатации 178 детских аттракционов. В Пермском крае мерами прокурорского реагирования прекращена эксплуатация 29 аттракционов, не имеющих документов о госрегистрации. В случаях травмирования детей при эксплуатации небезопасных игровых площадок и аттракционов прокуроры через суд требуют взыскать с виновных компенсацию причиненного вреда.