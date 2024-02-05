На Ставрополье в 2024 году на обеспечение жильем молодых семей направят 2 млрд рублей

Это позволит решить жилищный вопрос порядка 1,4 тыс. молодым семьям

ПЯТИГОРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья в 2024 году в 10 раз увеличили объем финансирования программы "Молодая семья" по сравнению с изначально заложенной на этот год в бюджете суммой до 2 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова.

"Одной из тем еженедельного рабочего совещания под председательством губернатора Владимира Владимирова стала реализация программы "Молодая семья" в 2024 году. На эти цели планируется выделить около 2 млрд рублей. Это позволит решить жилищный вопрос порядка 1,4 тыс. молодым семьям", - говорится в сообщении.

В конце января зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко сообщала, что в бюджете региона на 2024 год на поддержку молодых семей при покупке жилья было предусмотрено 185 млн рублей. Таким образом, планируемый объем финансирования увеличили более, чем в 10 раз.

Отмечается, что программа "Молодая семья" действует в крае с 2006 года. За это время жилье с господдержкой приобрели более 8 тыс. молодых семей.

"В Год семьи мы выделяем рекордный объем средств на реализацию программы "Молодая семья". Необходимое финансирование предусмотрено в законопроекте о поправках в краевой бюджет. Рассчитываем, что он будет принят в феврале. Главам территорий необходимо провести работу по формированию списков получателей субсидии", - сказал Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

По данным на 1 декабря 2023 года, в список участников программы в крае было включено более 4,7 тыс. молодых семей.