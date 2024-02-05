Путин наградил академиков РАН в преддверии 300-летия Академии

В частности, орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден академик Евгений Каблов, III степени - академики Анатолий Деревянко, Герасим Назаренко и Владислав Панченко

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил госнаграды ряду академиков Российской академии наук (РАН) в преддверии ее 300-летия. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ученые удостоены наград "за большой вклад в развитие отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания РАН".

Согласно документу, орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден академик Евгений Каблов, III степени - академики Анатолий Деревянко, Герасим Назаренко и Владислав Панченко, IV степени - Александр Макаров, Александр Стемпковский и Аслан Цивадзе.

Помимо этого, выдающиеся российские исследователи удостоены медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, награждены орденами Дружбы, Александра Невского, "За морские заслуги", Почета, Пирогова.