Книга корреспондента ТАСС о китайской кухне получила премию в КНР

Книга выпущена на китайском и русском языках

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Книга руководителя представительства ТАСС в Пекине Андрея Кириллова "Моя любимая китайская еда" удостоена по итогам 2023 года премии Государственного управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках в категории "Лучшая книга на иностранном языке". Об этом управление сообщило на своей странице в социальной сети WeChat.

Книга была выпущена издательством "Синь шицзе" ("Новый мир") на китайском и русском языках.

"Премия присуждается за издание, являющееся превосходным образчиком в области международных культурных и информационных обменов", - говорится в почетном дипломе.

"Автор прожил в Китае много лет, у него сложилось глубокое и уникальное понимание китайской культуры и искусства, - сказал ранее ТАСС директор издательства Ли Чунькай. - Он умело использовал тему кухни в качестве отправной точки, с русским остроумием и юмором рассказав читателю не только о тайнах китайской кухни, но также о том образе Китая, который сложился в сердце автора". Издатель отметил высокое качество фотографий, сделанных специально для книги.

"Книга Андрея Кириллова может способствовать расширению интереса к китайским традициям, содействовать дружественным обменам между Китаем и зарубежными странами, укреплять взаимопонимание и доверие между китайским и зарубежными народами", - отметил Ли Чунькай.

Первоначальная версия книги под названием "Кормление дракона. Тайны китайской кухни" была издана в 2021 году российским издательством "ОГИ".