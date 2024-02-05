Огонь семейного очага "Сердце России" доставили в 74 региона страны

Его зажгли на выставке "Россия" во время форума "Родные - любимые" 23 января

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Огонь семейного очага "Сердце России", который зажгли на выставке-форуме "Россия", доставили в 74 региона страны. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

"Пусть всероссийский семейный очаг, частички которого отправились во все федеральные округа и новые регионы, несет с собой свет, любовь, тепло. Огонь доставлен уже в 74 региона нашей страны. Накануне его получили Орловская область, Республика Удмуртия, Ленинградская область, Саратовская область", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора выставки-форума "Россия" Анастасию Звягину.

Огонь для "Сердца России" привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме. Огонь всероссийского семейного очага "Сердце России" был зажжен на выставке "Россия" во время форума "Родные - любимые" 23 января.

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Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.