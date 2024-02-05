Мощность гериатрических отделений в Свердловской области увеличится на 30% в 2024 году

В регионе будет доступно 257 койко-мест, уточнили в департаменте информационной политики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Число койко-мест в гериатрических отделениях Свердловской области увеличится в 2024 году на 30%. В этом году отделение открыли на севере области, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Гериатрическое отделение открыли в Серове для заботы о здоровье пожилых жителей севера Свердловской области. В 2024 году гериатрическая служба региона продолжит свое развитие: помимо отделения в Серове аналогичные профильные подразделения появятся в Ирбите и Нижней Туре. В результате мощность службы увеличится на 30% по сравнению с предыдущим годом и составит 257 койко-мест", - говорится в сообщении.

Уже открытое отделение в Серове будет ежегодно обслуживать до 280 пенсионеров, в нем можно получить помощь социального работника, психолога, реабилитолога и инструктора по лечебной физкультуре. На ремонт терапевтического корпуса, в котором разместили отделение, было направлено более 31 млн рублей, еще 4,2 млн рублей - на приобретение оборудования.

По данным департамента, количество гериатрических отделений в больницах Свердловской области в 2023 году увеличилось с пяти до восьми. Средний возраст пациентов составил 78 лет, причем 84% из них - женщины.

Забота о качественном, активном долголетии уральцев, сохранении их здоровья для максимально полноценной жизни и общения с близкими является приоритетом медиков благодаря региональной программе "Старшее поколение" и нацпроектам "Демография" и "Здравоохранение". Сейчас эти задачи особенно актуальны в связи с тем, что 2024 год объявлен по решению Президента России Владимира Путина Годом семьи.