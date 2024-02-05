В Ялте рассмотрят вопрос о лишении Софии Ротару звания почетного гражданина

По данным СМИ, вопрос инициировал президиум Русской общины Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. В Ялте рассмотрят вопрос о лишении Софии Ротару звания "Почетный гражданин Ялты", сообщила ТАСС мэр города Янина Павленко.

"Мы будем рассматривать на ближайшей комиссии этот вопрос. Мы обязаны любое поступающее заявление рассмотреть. Я слышала, что Русская община Крыма рассматривала этот вопрос", - уточнила Павленко.

Местные СМИ сообщили о том, что президиум Русской общины Крыма инициировал лишение Ротару звания "Почетный гражданин Ялты".

Сестра Ротару Лидии Хлябич заявляла украинским СМИ, что певица в 2015 году помогала Вооруженным силам Украины деньгами. В августе 2022 года аналогичное заявление сделала и сама Ротару, отметив, что собирается помогать ВСУ и членам семей военных, как раньше помогала "героям "АТО".

Ротару - советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. В числе известных песен, которые она исполняет, такие композиции, как "Родина моя", "Верни мне музыку", "Червона рута", "Хуторянка".