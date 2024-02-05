В Афганистане 21 млн человек не имеют доступа к питьевой воде из-за изменения климата

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в 2023 году Афганистан столкнулся с самой сильной засухой за последние 30 лет

ДУБАЙ, 5 февраля. /ТАСС/. 21 млн человек в Афганистане не имеют доступа к чистой питьевой воде из-за последствий изменения климата, перед которыми афганцы оказались крайне уязвимы из-за войны. Об этом заявил заместитель директора агентства по охране окружающей среды Исламского Эмирата Афганистан (используемое запрещенным в РФ радикальным движением "Талибан" название государства) Абдул Салам Хаккани.

"21 млн человек в Афганистане не имеют доступа к чистой питьевой воде из-за изменения климата", - передает его слова агентство Bakhtar. Хаккани добавил, что из-за десятилетий войн на территории Афганистана изменение климата наносит стране "серьезный ущерб".

Согласно информации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), одним из видимых последствий изменения климата в Афганистане является нехватка питьевой воды. По данным УКГВ ООН, в 2023 году Афганистан столкнулся с самой сильной засухой за последние 30 лет, в результате которой в 30 провинциях Афганистана качество питьевой воды крайне ухудшилось, и большинство афганцев в настоящее время подвергаются риску различных заболеваний. Из-за длительной засухи 42% водных ресурсов страны иссякли, а 75% земель в северных, западных и южных регионах подверглись опустыниванию, что поставило под угрозу продовольственную безопасность Афганистана.

В декабре 2023 года эксперты ООН в отчете по опустыниванию Земли назвали Афганистан, Индокитай, страны Экваториальной Африки и некоторые регионы Южной и Средней Азии наиболее уязвимыми к последствиям засух.