На юге Северо-Запада России прогнозируют осадки и ветер

По данным метеорологов, на севере СЗФО усилятся морозы

ТАСС, 5 февраля. Глубокий атлантический циклон и скандинавский антициклон "поделят" территорию Северо-Западного федерального округа на этой неделе. В Калининградскую и Псковскую области циклон принесет мощные осадки и усиление ветра до 20 м/с, на севере округа усилятся морозы до -30 градусов, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос" и в метеослужбах регионов.

"В Калининградскую, Псковскую области и на самый юг Ленинградской области выходит очень мощный, глубокий циклон. Калининградская область окажется под его влиянием уже во вторник, а Псковская - в ночь на 7 февраля. Местами пройдут сильные осадки, усилится ветер порывами до 15-20 м/с. И сначала циклон принесет резкое потепление, а затем в тылу его произойдет резкий заток холодного воздуха с похолоданием", - сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

По данным сайта "Фобоса", в первой половине недели на севере округа - в Ленинградской, Мурманской областях, Карелии и на западе Поморья - начнет усиливаться скандинавский антициклон с понижением температуры. Затем циклоны, которые пройдут по Европейской части России и уйдут на северо-восток, в Коми и Предуралье, расширившись по площади, захватят Мурманскую и Архангельскую области. В конце недели морозы там ослабеют, будет больше снега, но в тылу циклонов образуется мощный заток воздуха из Арктики, который направится в центр страны.

"Со вторника на севере округа будет холоднее климатической нормы на 4-8 градусов, а 8 и 9 февраля везде, кроме Коми и востока Архангельской области, будет аномалия. Причем в Карелии, Ленинградской и Вологодской областях будет холоднее климатической нормы на 8-12 градусов", - добавила представитель "Фобоса".

В Калининградской области эта неделя будет прохладнее предыдущей, сообщил ТАСС начальник отдела Гидрометцентра по региону Игорь Гуйван. "Температура воздуха ночью будет опускаться до -1...-4 градусов, а 8 февраля ожидаем 3-6 градусов мороза. Максимальная температура днем - 0...+1 градус, по востоку области - до -1 градуса", - рассказал он. Осадки прогнозируют временами и, что называется, на любой вкус: дождь, снег, мокрый снег. Скорость ветра в отдельные дни может доходить в порывах до 14 м/с, уточнил Гуйван.

В Псковской области температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, а днем воздух прогреется до +2 градусов. С середины недели синоптики прогнозируют похолодание: 8 февраля ночные температуры опустятся до -15 градусов. К началу следующей недели ожидается потепление: уже в понедельник воздух прогреется до +2 градусов, прогнозирует Псковский ЦГМС - филиал ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Схожие температурные "качели" ожидаются и в Новгородской области, где в начале недели температура составит от -3 до -8 градусов, с середины недели ночью подморозит до -19. Днем ожидается от -5 до 0 градусов с понижением до -15 градусов к середине недели. К 11 февраля температура воздуха поднимется до -1 градуса.

Февральские морозы

В Мурманской области после несвойственной для конца января - начала февраля зимней оттепели пришли морозы. При прояснениях ночью ожидается -28 градусов, днем от -13 до -18 градусов, местами до -25 градусов, без существенных осадков. К 8 февраля прогнозируют облачность, снегопады, а столбики термометров опустятся еще ниже - до -19...-24 градусов, сообщили ТАСС в Мурманском гидрометцентре.

По данным Севгидромета, Архангельская область находится под влиянием атлантических циклонов. На начало недели синоптики предупреждают о гололеде. Температура понизится до -8...-13 градусов, при прояснениях возможно до -20 градусов. В большинстве районов пройдут снегопады. В Ненецком автономном округе ночью до -27 градусов, днем от -10 до -15 градусов, в начале недели - туманы, затем усилится ветер до 14 м/с.

В Вологодской области в середине недели ожидается до -28 градусов , днем - до -19, что ниже нормы на 7-14 градусов. К 9 февраля немного потеплеет, но незначительно, в регион продолжит поступать холодный воздух с севера. В Республике Коми морозы усилятся по ночам до -25...-32 градусов, днем на юге Коми около -9...-14 градусов, на севере - до -20. В конце недели под натиском циклона морозы ослабнут, но усилится ветер, пройдет снег.