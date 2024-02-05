Похолодание до -15 градусов прогнозируют в части регионов ЦФО с 6 февраля

Похолодание в среднем произойдет на 5-9 градусов

КАЛУГА, 5 февраля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют резкое похолодание в среднем на 5-9 градусов с 6 февраля в части регионов Центрального Федерального округа, где несколько суток воздух прогревался до 0, местами до плюс 1-3 градусов. Так, во Владимирской, Костромской, Тверской, Ярославской и других областях ожидается до минус 10-15 градусов, возможен небольшой снег и гололедица на дорогах, сообщается на сайтах региональных управлений МЧС и местных гидрометцентров.

"6 февраля будет облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный 4-9 м/с, температура воздуха ночью - минус 5-10 градусов, днем - минус 3-8 градусов. 7 февраля <...> температура воздуха ночью - минус 11-16 градусов, днем - минус 5-10 градусов", - говорится в сообщении на сайте гидрометцентра по Владимирской области.

Схожие погодные условия ожидаются с 6 февраля также в Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской областях. В Ивановской, Ярославской областях прогнозируется до минус 16-18 градусов, в Костромской - местами до минус 21. "6 февраля 2024 года на территории области прогнозируется облачная с прояснениями погода. <...> Температура воздуха ночью - минус 10-15 градусов, местами до минус 21 градуса, днем - минус 8-13 градусов, местами до минус 16 градусов", - сообщается на сайте управления МЧС по Костромской области.

В Липецкой, Смоленской, Тамбовской областях температура воздуха понизится со вторника до минус 8-11 градусов, в Брянской и Орловской - до минус 5-8 градусов. В Белгородском, Воронежском, Курском регионах о существенном изменении погоды на данный момент не сообщается, во вторник ожидается около нуля - плюс 1-4 градусов. На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 7 февраля в большинстве областей ЦФО сохранятся морозы до минус 8-15 градусов, 8 февраля температура понизится еще на 2-5 градусов.