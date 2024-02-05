В нескольких регионах УрФО ожидается небольшое потепление 6-7 февраля

В частности, в Тюменской области потеплеет до минус 3 - плюс 2 градусов днем, возможны сильный ветер, снег

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Потепление, снег и сильный ветер ожидаются в нескольких регионах Уральского федерального округа (УрФО) в ближайшие два дня. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 6 февраля] облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем - небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью на юге минус 4-9, на севере - минус 11-16, на крайнем севере - до минус 21, днем - на юге плюс 1 - минус 4, на севере - минус 4-9, на крайнем севере до минус 16", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К среде в регионе днем потеплеет до минус 3 - плюс 2 градусов, на крайнем севере до минус 8.

В Курганской области также ожидается теплая погода до плюс 2-3 градусов днем в ближайшие два дня, местами возможен снег. До плюс 4 потеплеет в Челябинской области, в регионе ожидаются сильные порывы ветра, местами метели, снег, дождь.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области потеплеет до минус 3 - плюс 2 градусов днем, возможны сильный ветер, снег. В Югре в ближайшие два дня ожидается метель, порывы ветра до 15 м/с, потеплеет лишь до 0 градусов днем, но в ночь на 6 февраля ночью похолодает до минус 30 градусов. В ближайшие два дня на Ямале сохранится морозная погода - до минус 32 ночью, минус 21 днем, местами ожидается снег.