В Херсонской области более 650 семей получили выплаты за уничтоженное обстрелами имущество

Всего на эти цели с момента начала выплат потрачено 202 млн рублей, сообщили в правительстве региона

ГЕНИЧЕСК, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Херсонской области выплатили компенсации 656 семьям за поврежденное жилье или утраченное при обстрелах имущество, всего на эти цели с момента начала выплат потрачено 202 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Тем, кто остается в опасных районах и не получил [жилищный] сертификат, в случае повреждения жилья или потери имущества при обстрелах мы выплачиваем компенсации. За прошлый год в реестр внесено 656 таких семей. Всего за ущерб имуществу людям уже выплачено 202 млн рублей. В январе решением областной думы на компенсации нашим пострадавшим выделили еще 293 млн рублей", - говорится в сообщении.

Алексеенко уточнил, что компенсации полагаются, в частности, жителям Новой Каховки, Алёшек, других городов и поселков, чьи дома, автомобили, имущество пострадали от ударов артиллерии и атак дронов.

Получить жилищные сертификаты и социальную выплату на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках до 1 декабря могли жители Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшие место жительства. Сертификаты выдавались на семью и рассчитывались исходя из стоимости 1 кв. м, утвержденной Минстроем РФ. Заявление на погашение сертификата можно подать до 2 апреля 2024 года.

В середине декабря губернатор Владимир Сальдо сообщил, что жилье в других регионах России по сертификатам приобрели более 55 тыс. жителей Херсонщины.