С 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

В Роскомнадзоре напомнили, что средства обхода блокировок в РФ запрещены

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Средства обхода блокировок в РФ запрещены, с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию таких сервисов. Об этом сообщили ТАСС в Роскомнадзоре в ответ на публикации о запрете VPN.

"В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам", - говорится в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, с 1 марта 2024 года вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют подобные средства.

Ранее в СМИ появились публикации со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, в которых сообщалось о запрете VPN-сервисов в РФ с 1 марта. Сама Мизулина в беседе с ТАСС назвала эти публикации интерпретацией ее слов.

Ранее Роскомнадзор разработал критерии для блокировки сайтов с информацией о способах получения доступа к запрещенным в России ресурсам.