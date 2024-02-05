Совместное заседание Госсовета и совета по науке пройдет в 2024 году в Петербурге

Его проведут в конце июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Совместное заседание Государственного совета и Совета по науке и образованию пройдет в 2024 году в Санкт-Петербурге. Событие, наряду с торжественным заседанием президиума Российской академии наук, станет одним из главных мероприятий, посвященных 300-летию РАН, рассказал на пресс-конференции в ТАСС председатель Санкт-Петербургского отделения РАН, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик РАН Андрей Рудской.

"Важнейшим событием в Дни науки, которые обычно проводят в Петербурге в конце июня, станет совместное заседание Государственного совета и Совета по науке и образованию, а также заседания президиума РАН. Причем мы планируем провести заседание именно в новом доме Санкт-Петербургского отделения РАН, на Университетской набережной, 5. Сейчас мы находимся на завершающей фазе передачи дома в оперативное управление нашего отделения - здание, конечно, требует больших вложений для капитальной реставрации, но я уверен, что мы справимся с этой задачей", - подчеркнул Рудской.

По его словам, в этот юбилейный для РАН год на президиуме было принято решение, что все мероприятия: издания, журналы, конференции, конгрессы, симпозиумы, все они пройдут под эгидой 300-летия Российской академии наук, в том числе и предстоящий Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур.

В сентябре 2022 года Общее собрание членов Российской академии наук приняло решение о создании регионального отделения в Санкт-Петербурге. В Петербурге и Ленинградской области работают почти 200 членов РАН - примерно столько же, сколько в Сибирском отделении академии, и больше, чем в Уральском и в Дальневосточном федеральных округах.

Российская академия наук - главное научное учреждение страны (государственная академия). Она занимается фундаментальными исследованиями в области естественных и общественных наук. В структуру РАН входят еще три региональных отделения (Дальневосточное, Сибирское, Уральское), 15 региональных научных центров и 13 отделений по областям науки. На территории Крымского федерального округа с 2014 года действует представительство Российской академии наук.