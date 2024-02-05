Под Новгородом обнаружили воронку времен войны с останками не менее 20 бойцов РККА

Эксгумировать удалось девять, сообщили в пресс-службе поисковой экспедиции "Долина"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 февраля. /ТАСС/. Поисковики обнаружили в районе деревни Мостки в Чудовском районе воронку времен Великой Отечественной войны с останками бойцов Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА) В нем находятся останки не менее 20 человек, эксгумировать удалось девять, сообщили ТАСС в пресс-службе поисковой экспедиции "Долина".

"Изучив немецкую аэрофотосъемку от 9 июня 1943 года, наметили несколько воронок недалеко от деревни Мостки, и в одной из них, примерно в 500 метрах от населенного пункта, обнаружили останки бойцов Великой Отечественной войны. Пока удалось эксгумировать останки девяти человек, но, судя по количеству костей, в данной воронке находятся не менее 20 бойцов РККА", - сообщили поисковики.

Обнаружили воронку поисковики отряда "Сокол". Здесь же найдены куски шинели, пуговицы советского образца, монетка, формуляр от пулемета "Максим" и один смертный медальон, который оказался, к сожалению, без вкладыша. Поисково-эксгумационные работы на данном месте будут продолжены.

Кроме того поисковикам удалось прочитать и установить родственников красноармейца, смертный медальон которого был найден поисковиками Красноярского края, работающими в составе экспедиции "Долина" у деревни Муравьево Старорусского района Новгородской области на месте пересыльного лагеря для военнопленных "Дулаг-150". Находка была сделана в 2012 году, однако прочитать его удалось лишь в 2023. В нынешнем году он был передан родственникам погибшего красноармейца.