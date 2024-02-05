В регионах Поволжья ожидается похолодание к концу недели

Также ожидаются снегопады

ТАСС, 5 февраля. Снегопады ожидаются в некоторых регионах Поволжья в первой половине недели. К концу недели в ПФО придут морозы, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Усиливается циклон, <…> принесет сначала кратковременное повышение температуры в регион, а потом, по мере отхода на восток, в его тылу будет распространятся холодный воздух, что приведет к резкому понижению температуры. <…> Глобальная тенденция, что в первой половине недели - снег, а во второй - морозы", - сказала Котилевская.

Так, в Уфе рабочая неделя началась после сильного снегопада в выходные на фоне потепления. Утром движение было затруднено, передает корреспондент ТАСС. Из-за плюсовых температур в дневное время Управление гражданской защиты Уфы взяло на особый контроль городские водоемы, лед на которых становится рыхлым и хрупким. "Если такая погода продержится еще хотя бы пару дней, прочность ледового покрова может снизиться на 30%. Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы патрулируют популярные у любителей зимней рыбалки места и предупреждают их об опасности", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Саратовской области, по информации регионального ГУ МЧС, в ближайшие сутки также ожидается оттепель. Ночью температура опустится до минус 6 градусов, а днем воздух прогреется до 1 градуса тепла. Местами в регионе прогнозируются снегопад, дождь и туман.

Мороз к выходным

При этом уже к выходным в большинстве регионов похолодает. В Казани, по словам Котилевской, где еще в начале недели будет снежно и до минус 3 градусов, к концу недели ожидается до минус 12 градусов днем и до минус 18 градусов в ночные часы.

В Кирове, по данным регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже во вторник похолодает до минус 11-13 градусов, а в среду - до минус 13-15. При этом синоптики прогнозируют небольшой снег и гололедицу на дорогах.

В Пермском крае ожидается похолодание к концу недели, сообщает пермский Центр геоинформационных систем (ГИС-центр). С понедельника погоду в регионе определяет циклон, который смещается с Нижегородской области на Кировскую область и далее движется в Пермский край. Ожидаются обильные снегопады и существенные колебания температуры воздуха. "Первая половина недели будет очень теплой, и на пике потепления, в среду, температура воздуха может достигать отметки плюс 1 градус, но в конце недели ожидается существенное похолодание. В целом неделя прогнозируется теплее нормы на 5-6 градусов", - рассказали в ГИС-центре.

Похолодание в Прикамье начнется в четверг из-за затока холодного воздуха с юго-запада, что приведет к понижению температуры до минус 10-15 градусов. А в выходные дни в регионе ожидается минус 15-20 градусов со слабым снегом.

Как сообщили в Гидрометцентре Удмуртии, в первую половину недели температурный фон сохранится выше климатических норм, затем в тылу циклона затянет холодный арктический воздух и резко похолодает. Так, в последний рабочий день, 9 февраля, ночью похолодает до минус 15-20 градусов, днем температура воздуха составит минус 12-17 градусов.

Последствия снегопадов

В регионах ПФО продолжают устранять последствия снегопадов. В Нижнем Новгороде за прошедшие выходные с дорог города вывезли более 60 тыс. куб. м снега, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства горадминистрации. На региональных трассах в Кировской области работает 277 снегоуборочных машин, обработано 1,2 тыс. км дорог.

Сильные снегопады продолжаются в Ульяновской области. Во вторник в регионе ожидается желтый уровень опасности. Согласно прогнозам, ночью и утром 6 февраля местами будет сильный снег, метель, на дорогах - снежные заносы. По словам главы Ульяновска Александра Болдакина, дорожные службы работают на пределе своих возможностей. "Технику по возможности ремонтируем прямо на линии, чтобы не терять времени на перемещение на базу", - приводят слова Болдакина в пресс-службе администрации города.

По данным администрации Ульяновска, с начала зимы с улиц города уже вывезли более 12 тыс. самосвалов снега. При этом жители города в социальных сетях продолжают жаловаться на неочищенные дворы, подъезды к социальным учреждениям и двухметровые сугробы рядом с магазинами и остановками.

Желтый уровень опасности из-за снегопадов и метели объявлен и в Чувашии. По данным Главного управления МЧС по республике, при осадках видимость ухудшается до 500 м и менее, порывы ветра достигают 15-17 м/c По прогнозу Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6-7 февраля снегопады продолжатся, местами ожидается метель, ветер стихнет 7 февраля, и его порывы составят 3-8 м/c. Небольшое похолодание прогнозируется 7 февраля, температура воздуха снизится днем до минус 13 градусов.