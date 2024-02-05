Лавров заявил, что 72 загранучреждения РФ участвуют в работе по оказанию помощи бойцам СВО

По словам главы МИД РФ, надо сделать так, чтобы в этой деятельности принимали участие все российские посольства, генеральные консульства

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Порядка 72 российских загранучреждений участвуют в работе по оказанию помощи участникам специальной военной операции и жителям регионов России, которые сейчас подвергаются ударам противника. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

"Руководство Министерства иностранных дел России активно поддержало инициативу нашего коллектива по организации добровольных сборов денежных средств, лекарственных препаратов, предметов первой необходимости, других форм помощи участникам специальной военной операции и жителям регионов Российской Федерации, которые сейчас подвергаются воздействию вражеских сил. 72 наших загранучреждения участвуют в этой работе", - сказал глава МИД России.

По словам Лаврова, надо сделать так, чтобы в этой деятельности принимали участие все российские посольства, генеральные консульства. "Давайте будем поддерживать на официальном министерском уровне эту инициативу наших дипломатов, выдвинутую в первые дни специальной военной операции", - добавил он.