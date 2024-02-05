В Севастополе выделят 10 млн рублей на единовременные выплаты пострадавшим от подтоплений

Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что в дальнейшем при необходимости выплаты могут быть скоррректированы в сторону увеличения

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Севастополя выделят из резервного фонда правительства города 10 млн рублей на единовременные выплаты жителям, пострадавшим при подтоплении территорий в конце января. Об этом в ходе заседания правительства Севастополя сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина.

В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. В зону подтопления попали четыре района: Нахимовский, Орлиновский, Балаклавский и Инкерман.

"В соответствии с принятым решением о введении чрезвычайной ситуации межмуниципального характера, мы просим выделить из резервного фонда правительства 10 миллионов рублей на выплаты, которые будут производиться в соответствии с порядком, утвержденным правительством Севастополя. <…> Принимается решение о выплате 10 тыс. рублей, либо 50 и 100 тыс. рублей, и сверх этих денег мы уже планируем по решению комиссии дополнительно выплаты производить, если сумма ущерба превышает ту, фактическую, выплату", - сказала Сулягина.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что в дальнейшем при необходимости выплаты могут быть скоррректированы в сторону увеличения.

Всего во время дождей и паводка в Севастополе было подтоплено 83 приусадебных участка, 78 частных домов, в которых проживает 171 человек, включая 38 детей. Из-за обильных осадков и паводка была нарушена работа гидроузлов, в результате в городе был введен временный график подачи воды.