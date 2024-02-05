Курганец заплатит более 22 млн рублей за подделку книг о Гарри Поттере

Суд также приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года

ТАСС, 5 февраля. Суд приговорил жителя Курганской области к двум годам лишения свободы условно и выплате более 22 млн рублей ущерба за незаконное использование объектов авторского права при изготовлении серии книг. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что злоумышленника будут судить из-за контрафактных экземпляров романов британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

"Курганский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. "в", "г" ч. 3 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права, совершенное в особо крупном размере). <…> Суд <…> приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму более 22 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что с декабря 2018-го до апреля 2021 года злоумышленник организовал в Кургане изготовление более 43 тыс. контрафактных экземпляров книг без разрешения от обладателя авторских прав. "Исключительные права на произведения в период совершения преступления принадлежали ООО из Москвы на основании лицензионного соглашения, заключенного 1 июня 2013 с автором серии книг", - рассказали в ведомстве.