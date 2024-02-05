Генпрокуратуру попросили проверить журналиста AFP на дискредитацию ВС РФ

Представители общественной организации "Ветераны России" считают, что информационные материалы Ромэна Коласа формируют у населения неправильные оценки и взгляды относительно целей и задач СВО

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Общественная организация "Ветераны России" просит генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить деятельность журналиста Agence France-Presse Ромэна Коласа на предмет дискредитации им Вооруженных сил России. Об этом говорится в тексте обращения общественников к главе надзорного ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

"Просим <…> провести проверку соблюдения российского законодательства при осуществлении журналисткой деятельности со стороны французского журналиста Ромэна Коласа, в том числе и на предмет дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. В целях исключения продолжения недружественных акций со стороны французского СМИ France-Presse считаем необходимым аннулировать действующую аккредитацию МИД РФ указанного сотрудника France-Presse Ромэна Коласа", - говорится в обращении.

Представители общественной организации считают, что информационные материалы Ромэна Коласа формируют у населения неправильные оценки и взгляды относительно целей и задач СВО. Также они утверждают, что журналист в Уфе взял интервью у родственника руководителя экстремистской организации "Башкорт" (запрещена в РФ) Фаиля Алсынова, приговоренного в январе 2024 года к четырем годам колонии за разжигание межнациональной розни. По их мнению, это интервью "с высокой степенью вероятности является попыткой спекулирования по теме массовых беспорядков и распространения экстремистских взглядов членов запрещенной организации "Башкорт".