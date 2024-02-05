Даванков подготовил законопроект о наказании за злоупотребление при обращении в госорганы

Вице-спикер Госдумы отметил, что в России "десятки медийных лиц и организаций, которые делают карьеру на травле неугодных артистов, блогеров и музыкантов"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") подготовил и направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести административное наказание для граждан за злоупотребление правом на обращение в госорганы. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Новой статьей предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях. Речь идет о злоупотреблении, выраженном в направлении обращений в госорганы в целях привлечения внимания СМИ к информации о фактах возможных нарушений законодательства РФ, если при этом в результате проверки не было обнаружено никаких нарушений.

В качестве наказания законопроектом предложены обязательные работы на срок до 100 часов и запрет заниматься администрированием сайтов на срок до трех лет. В пояснительной записке указано, что также запрет предполагается распространить на администрирование личных страниц, сообществ в социальных сетях.

Даванков, комментируя законопроект, отметил, что в России "десятки медийных лиц и организаций, которые делают карьеру на травле неугодных артистов, блогеров и музыкантов".

"Самое странное, что эти организации еще и получают госфинансирование через НКО, а некоторые читают лекции студентам. По сути, доносы стали для них работой. Мы не раз призывали их остановиться, но доносчиков остановит только закон. Я называю его "законом Мизулиной", - сказал Даванков, слова которого приводит пресс-служба фракции.