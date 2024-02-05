Адыгея завершила реконструкцию участка трассы на плато Лагонаки

По данным пресс-службы Минстроя России, в ближайшее время дорогу введут в эксплуатацию

МАЙКОП, 5 февраля. /ТАСС/. Реконструкция нового участка двухполосной подъездной автомобильной дороги Даховская - плато Лагонаки, ведущей к основным природным достопримечательностям Адыгеи, завершена, сообщила пресс-служба Минстроя России по итогам состоявшегося в понедельник совещания по реализации комплексного турпроекта "Лагонаки", которое провел замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев,

"Работы по реконструкции участка автомобильной дороги Даховская - плато Лагонаки протяженностью около 1 км полностью завершены. В ближайшее время она будет введена в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Для поддержки инвестпроекта горнолыжного курорта "Лагонаки" в Адыгее Минстроем России была предоставлена субсидия на строительство объектов водоснабжения и водоотведения, реконструкцию участка автодороги и компенсацию инвестору платы за технологическое присоединение к сетям газо- и электроснабжения. Минстрой России является руководителем федпроекта "Развитие туристической инфраструктуры" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Дорога от станицы Даховской к плато Лагонаки необходима региону для развития туристической отрасли. В сентябре 2021 года Адыгея досрочно завершила масштабную реконструкцию трассы протяженностью 11,1 км, работы были проведены в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Адыгея". Еще ранее была отремонтирована дорога, ведущая к Гузериплю.

Ранее сообщалось, что создание инфраструктуры к экокурорту ведется в рамках нацпроекта. Более 60 млрд рублей будет инвестировано в создание курорта до 2030 года. На первом этапе возведения курорта создадут 1 тыс. рабочих мест, объем инвестиций составит 28 млрд рублей. Появление крупного экокурорта в Адыгее даст множественный эффект: повысится уровень сервиса в регионе, как минимум в два раза увеличится турпоток, что в целом отразится на отрасли туризма и на всей экономике региона.

