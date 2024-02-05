Посольство РФ в Сенегале рекомендовало россиянам избегать мест массового скопления людей

Это связано с возможными протестными выступлениями из-за отмены президентских выборов в республике

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Сенегале рекомендует находящимся в стране россиянам избегать мест массового скопления людей в связи с возможными протестными выступлениями, связанными с отменой запланированных на 25 февраля президентских выборов в республике.

"В связи с возможными массовыми протестными выступлениями на территории Сенегала, связанными с отменой запланированных на 25 февраля этого года президентских выборов, рекомендуем всем находящимся в стране российским гражданам избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

3 февраля в телеобращении к нации президент Сенегала Маки Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". Они должны были состояться 25 февраля. Президент не назвал новой даты выборов. Ранее Конституционный совет Сенегала утвердил 20 кандидатов для участия в президентских выборах. Однако по поводу ряда из них возникли острые споры, в том числе касательно легитимности процесса. Появились также подозрения в подкупе двух членов совета в интересах ряда кандидатов. Парламент страны назначил специальное расследование в связи с этими обвинениями.