Суд Южной Кореи отправил в тюрьму уклониста от срочной службы

Мужчина ссылался на пацифистские взгляды, но играл в компьютерные игры с элементами насилия, сообщила газета The Korea Herald

СЕУЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Республики Корея подтвердил приговор, отправив в тюрьму на 1,5 года гражданина, который хотел избежать срочной службы, ссылаясь на пацифистские взгляды. Однако он играл в компьютерные игры с элементами насилия, сообщила газета The Korea Herald.

Верховный суд нашел неубедительными заявления подсудимого о том, что он "выступает против войны и насилия", в том числе потому, что тот часто играл в шутер с элементами игры на выживание - PUBG: Battlegrounds. "Подсудимый не прилагал никаких усилий для распространения или воплощения своих, как он говорит, взглядов. Он не работал в неправительственных организациях, связанных с ненасильственной, антивоенной позицией и миром", - заявили в суде.

Они не нашли подтверждений тому, что мужчина проявлял эти принципы до отказа от прохождения обязательной службы. "Обвиняемый признал, что часто играл в игру Battlegrounds, в которой нужно убивать виртуальных персонажей огнестрельным оружием", - указал судья.

"Игра отличается от реальности, но тот факт, что обвиняемый получает удовольствие от подобных игр, но отказывается от военной службы, говоря о взглядах, которым претит насилие и война, заставляет усомниться в том, что его мотивы в виде соображений совести искренние", - посчитал суд.

Помимо этого, подсудимый ссылался на то, что в армии ему придется подчиняться "жестоким несправедливым приказам" и что военная служба игнорирует права человека. Но в суде подчеркнули, что нарушение прав человека и несправедливость не связаны с военной службой как таковой.

Обвинения были выдвинуты в 2018 году. В Южной Корее годные по состоянию здоровья мужчины обязаны пройти срочную службу, которая составляет как минимум 18 месяцев.