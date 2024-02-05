В Курганской области во время пожароопасного периода будет дежурить авиагруппа МЧС

Его прогнозируют с 5 апреля по 31 мая

ТАСС, 5 февраля. Авиагруппировка МЧС, состоящая из вертолета Ми-8, самолетов Бе-200 и Ил-76, будет дежурить в Курганской области на время пожароопасного периода. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства области.

"МЧС России поддержало обращение губернатора [региона] Вадима Шумкова об организации дежурства авиагруппировки в Курганской области на время пожароопасного сезона. Планируется, что с 5 апреля по 31 мая для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет спланировано дежурство вертолета Ми-8, самолета Бе-200ЧС, самолета Ил-76, а также инженерной машины разграждения МЧС России", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что губернатор поручил уделить в 2024 году особое внимание проведению совместных учений и тренировок, опашке и выкосу сухой растительности, сносу деревянных строений, которые опасны с точки зрения пожаров, подготовке пожарных водоемов и гидрантов.

"На мероприятия, которые входят в государственные программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также природопользованию и охране окружающей среды, на 2024 год дополнительно запланировано более 300 млн рублей средств областного бюджета. Они пойдут на приобретение пожарной техники и оборудования и другие меры, содержание и техническое обслуживание системы оповещения и камер видеонаблюдения, на противопожарное обустройство микрорайонов Кургана, на территориях которых возникает наибольшее количество ландшафтных пожаров", - рассказали в правительстве.

В регионе в 2023 году произошло несколько крупных природных пожаров. С 27 апреля режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Кургана и Кетовского округа, с 7 мая режим ЧС ввели во всем регионе. Он был снят 16 мая. В результате пожаров были повреждены 1 820 жилых и нежилых строений, погибли более 20 человек. В отношении экс-главы Кургана Елены Ситниковой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) - по данным местных СМИ, уголовное преследование может быть связано с природными пожарами в Кургане.