Они требуют компенсации потерь, оцениваемых примерно в €250 млн

СОФИЯ, 5 февраля. /ТАСС/. Болгарские аграрии решили начать массовые акции протеста по всей стране, требуя компенсации потерь, оцениваемых примерно в €250 млн. Ожидается, что уже во вторник 80 дорожных развязок в разных регионах Болгарии в течение минимум двух часов будут заблокированы тракторами и другой тяжелой техникой, о подобной возможности сообщил инициативный комитет сельскохозяйственной отрасли.

Итоги переговоров, которые в воскресенье прошли в Софии с участием премьера Николая Денкова, большинство сельхозпроизводителей не удовлетворили. Власти обещали выделить на нужды сектора лишь 150 млн левов (около €75 млн), тогда как потери аграриев, по подсчетам их представителей, составляют около 500 млн левов (около €250 млн).

Несколько объединений сельхозпроизводителей требуют также отставки министра сельского хозяйства и продовольствия Кирила Вытева, который, по их мнению, "не способен эффективно решать существующие проблемы". Перед зданием Минсельхоза прошла символичная акция - несколько десятков человек подожгли сено, а потом потушили его молоком. "Политика, которая проводится в отношении сектора, это геноцид в отношении земледельцев и животноводов", - заявили протестующие.

Ранее Вытев согласился, что требования аграриев справедливы, и определил три проблемы, с которыми сталкиваются производители сельхозпродукции в Европе - излишне амбициозная программа по экологии и "зеленым мерам", которая предусматривает запрет на использование различных видов удобрений и препаратов для защиты растений, которая ведет к снижению урожайности и высокой себестоимости продукции; несправедливое распределение компенсаций потерь по всей цепочке производства сельхозпродукции и незаконная конкуренция в связи с демпинговым экспортом продукции из Украины. Он однако отметил, что решение этих вопросов находится в компетенции ЕС, а не национального правительства.