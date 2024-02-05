В Сочи представили большое мозаичное фотопанно к юбилею зимних Олимпийских игр

Его размер составил около 400 кв. м

КРАСНОДАР, 5 февраля. /ТАСС/. Олимпийские журналисты и волонтеры создали мозаичное фотопанно размером около 400 кв. м. Оно стало центральным местом фотовыставки "Олимпийский путь волонтеров", открывшей в сочинском филиале Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"К 10-летию Олимпийских игр "Сочи-2014" в Сочинском институте РУДН открыли фотовыставку "Олимпийский путь волонтеров". Центральное место фотовыставки "Олимпийский путь волонтеров" заняло мозаичное фотопанно "Мы вместе!", - говорится в сообщении.

Панно представляет собой 350 раритетных фотографий из летописи олимпийской стройки и проведения Белых игр. На предложение создать мозаичное фотопанно откликнулись олимпийские журналисты и волонтеры. Размеры фотопанно символичны десятилетнему юбилею - 2 014 см в высоту, 2 024 см в ширину. Отмечается, что на самой выставке представлены фотографии студентов-волонтеров, добровольцев-медиков, медиаволонтеров, а также волонтеров "серебряного" возраста.

Ранее в городе-курорте состоялась юбилейная эстафета Олимпийского огня, а также был дан старт новому маршруту для туристов "10 лет олимпийского сияния Сочи". Всего по поручению главы Сочи Алексея Сергеевича Копайгородского к 10-летию XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр подготовлено порядка 40 крупных мероприятий.

Об Олимпиаде

Официальное открытие XXII зимних Олимпийских игр состоялось 7 февраля 2014 года, закрытие - 23 февраля 2014 года. Это была вторая Олимпиада, которая проходила на территории России. В 1980 году XXII летние Олимпийские игры принимала Москва.