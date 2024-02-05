Путин наградил замглавы казначейства РФ орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Эли Исаев отмечен орденом за активное участие в реализации специальных проектов, высокие достижения в профессиональной деятельности и многолетнюю добросовестную работу

ГРОЗНЫЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени заместителя руководителя Федерального казначейства Эли Исаева. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Очень рад и безмерно горд за своего старшего дорогого брата, ветерана команды Кадырова, заместителя руководителя Федерального казначейства Эли Исаева. Указом верховного главнокомандующего России Владимира Путина он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени", - написал Кадыров.

По его словам, Исаев отмечен орденом за активное участие в реализации специальных проектов, высокие достижения в профессиональной деятельности и многолетнюю добросовестную работу.

"Он является очень талантливым управленцем и грамотным специалистом, который уже вписал свое имя в историю отечественной финансовой сферы тем, что в самое сложное время, возглавляя Минфин ЧР, сумел восстановить региональную кредитную и финансовую систему", - добавил глава Чечни.