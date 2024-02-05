Горсовет Тернополя отказался демонтировать панно с изображением советских солдат

Отказ обосновали тем, что союз художников Украины признал панно объектом, представляющим культурную ценность

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Городской совет Тернополя отказался демонтировать панно с изображением советских солдат со здания местного Дворца спорта. Об этом сообщил Telegram-канал "Деколонизация. Украина" со ссылкой на письмо исполнительного комитета горсовета.

"В Тернопольский городской совет поступало обращение от граждан города Тернополь с предложением демонтировать панно-мозаику <…> на фасаде здания Дворца спорта. <…> С целью рассмотрения данного вопроса работала соответствующая комиссия, по результатам которой было постановлено, что изображение на панно-мозаике не подлежит декоммунизации", - сказано в тексте письма.

Свой отказ Горсовет также обосновывает тем, что союз художников Украины признал панно с изображением красноармейцев объектом, представляющим культурную ценность. Внесение же изменений в него, равно как и демонтаж, возможен только с разрешения автора панно, ныне покойного.

В Telegram-канале помимо письма опубликовано и фото, на котором изображена группа красноармейцев, двое из которых верхом на белых конях на фоне развевающихся красных знамен.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.